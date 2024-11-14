Лига наций. Армения с 5 игроками РПЛ уступила Фарерским островам (0:1)

Сборная Армении потерпела сенсационное поражение в Лиге наций.
Армяне дома уступили Фарерским островам со счетом 0:1. Единственный гол был забит с пенальти на 33-й минуте.
За Армению сыграли пять футболистов РПЛ – Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба – «Локомотив»), Георгий Арутюнян, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар»), Угочукву Иву («Рубин»).
Лига наций. Групповой этап. 5-й тур
Армения – Фарерские острова – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Давидсен (с пенальти), 33.
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