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  • Сан-Марино – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Сан-Марино – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 15:50
Сан-Марино
28.03.2026, суббота, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Фарерские острова
21' Н. Джакопетти
45+1' J. Biskopstø Andreasen
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
6
Данте Росси
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ПВ
11
Николас Джакопетти
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
13
Мартин Агнарссон
ЛЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
21
Géza Dávid Turi
ЦП
22
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
4
Samuel Chukwudi
ЦФ
18
Петур Кнудсен
ЦФ
11
Árni Frederiksberg
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Сан-Марино
16
Маттео Цаволи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
18
Bartolomeo Riggioni
ЦЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
7
Gabriel Capicchioni
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
14
Fausto Marino Salicioni
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
6
Ноа Мнени
ОП
17
Emil Weihe Joensen
ЦП
5
Хейни Ватнсдаль
ЦП
15
Арнбьорн Свенссон
АП
14
Ási Dam
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
8
Poul Kallsberg
ЦФ
7
J. Nielsen
ЦФ
4-3-1-2
1
Коломбо
6
Росси
4
Фаббри
5
Чеволи
12
Този
17
Голинуччи
8
Капиккьони
21
Лаццари
19
Панкотти
9
Нанни
11
Джакопетти
3-2-2-3
1
Ламхауге
16
Ватнхамар
2
Даниэльсен
3
Давидсен
20
Серенсен
13
Агнарссон
21
22
11
18
Кнудсен
4
2
Бенвенути
2
Бенвенути
4
Фаббри
3
3
4
Фаббри
9
Нанни
15
Пазолини
15
Пазолини
9
Нанни
18
18
11
Джакопетти
7
7
11
Джакопетти
8
Капиккьони
23
Валли Казадеи
23
Валли Казадеи
8
Капиккьони
14
14
21
6
Мнени
6
Мнени
21
13
Агнарссон
14
14
13
Агнарссон
20
Серенсен
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
20
Серенсен
9
Клеттскард
9
Клеттскард
Фредриксберг
8
8
Фредриксберг
Остались в запасе
Сан-Марино
Фарерские острова
16
Маттео Цаволи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
17
Emil Weihe Joensen
ЦП
5
Хейни Ватнсдаль
ЦП
15
Арнбьорн Свенссон
АП
7
J. Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
16
Маттео Цаволи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Остались в запасе
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
17
Emil Weihe Joensen
ЦП
5
Хейни Ватнсдаль
ЦП
15
Арнбьорн Свенссон
АП
7
J. Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Сан-Марино - Фарерские острова
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Сан-Марино против Фарерских островов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Марино – Фарерские острова

Сан-Марино – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Фарерские острова Сан-Марино
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