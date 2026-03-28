28.03.2026, суббота, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сан-Марино
Фарерские острова
Сан-Марино
16
Маттео Цаволи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
18
Bartolomeo Riggioni
ЦЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
7
Gabriel Capicchioni
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
14
Fausto Marino Salicioni
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
4-3-1-2
1
Коломбо
6
Росси
4
Фаббри
5
Чеволи
12
Този
17
Голинуччи
8
Капиккьони
21
Лаццари
19
Панкотти
9
Нанни
11
Джакопетти
3-2-2-3
1
Ламхауге
16
Ватнхамар
2
Даниэльсен
3
Давидсен
20
Серенсен
13
Агнарссон
21
22
11
18
Кнудсен
4
2
Бенвенути
2
Бенвенути
4
Фаббри
3
3
4
Фаббри
9
Нанни
15
Пазолини
15
Пазолини
9
Нанни
18
18
11
Джакопетти
7
7
11
Джакопетти
8
Капиккьони
23
Валли Казадеи
23
Валли Казадеи
8
Капиккьони
14
14
21
6
Мнени
6
Мнени
21
13
Агнарссон
14
14
13
Агнарссон
20
Серенсен
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
20
Серенсен
9
Клеттскард
9
Клеттскард
Фредриксберг
8
8
Фредриксберг
Остались в запасе
Сан-Марино
Фарерские острова
16
Маттео Цаволи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
17
Emil Weihe Joensen
ЦП
5
Хейни Ватнсдаль
ЦП
15
Арнбьорн Свенссон
АП
7
J. Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
16
Маттео Цаволи
ВР
20
Альберто Риккарди
ЛЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Остались в запасе
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
19
Янн Беньяминсен
ПЗ
17
Emil Weihe Joensen
ЦП
5
Хейни Ватнсдаль
ЦП
15
Арнбьорн Свенссон
АП
7
J. Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Сан-Марино - Фарерские острова
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Сан-Марино против Фарерских островов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Марино – Фарерские острова
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»