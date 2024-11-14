14.11.2024, четверг, 20:00
Лига наций, группа C4, 5 тур
Лига наций, группа C4, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Армения
Армения
3-1-2-3-1
1
Чанчаревич
21
Тикнизян
4
Арутюнян
3
Ароян
6
Иву
19
Амбарцумян
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
7
Севикян
18
Миранян
3-2-3-2
12
Гестссон
2
Даниэльсен
15
Фэре
3
Давидсен
5
Эдмундссон
16
Ватнхамар
6
Юнсен
8
Хендрикссон
7
Бьярталид
17
Юстинуссен
9
Клеттскард
7
Севикян
11
Шагоян
11
Шагоян
7
Севикян
18
Миранян
17
Ранос
17
Ранос
18
Миранян
6
Юнсен
20
Серенсен
20
Серенсен
6
Юнсен
7
Бьярталид
10
Ватнхамар
10
Ватнхамар
7
Бьярталид
9
Клеттскард
10
Ольсен
10
Ольсен
9
Клеттскард
17
Юстинуссен
11
Кнудсен
11
Кнудсен
17
Юстинуссен
Остались в запасе
Армения
Фарерские острова
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
6
Ноа Мнени
ОП
19
Янн Беньяминсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
17
Ási Dam
ЦФ
14
Poul Kallsberg
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
6
Ноа Мнени
ОП
19
Янн Беньяминсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
17
Ási Dam
ЦФ
14
Poul Kallsberg
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Армения - Фарерские острова
2
3
Всего ударов по воротам
25
2
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
16
1
Нарушения
6
5
Офсайды
1
1
Количество передач
675
258
Сейвы
1
10
Точность передач %
86
57
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
14
0
Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Фарерских островов, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Фарерские острова
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»