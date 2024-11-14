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  • Армения – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Армения – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

14 ноября 2024, 18:50
Армения
14.11.2024, четверг, 20:00
Лига наций, группа C4, 5 тур
0 : 1
Завершен
Фарерские острова
33' В. Давидсен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
(К) ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
(К) ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
20
Ханус Серенсен
ПЗ
6
Ноа Мнени
ОП
19
Янн Беньяминсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
17
Ási Dam
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
14
Poul Kallsberg
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Чанчаревич
21
Тикнизян
4
Арутюнян
3
Ароян
6
Иву
19
Амбарцумян
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
7
Севикян
18
Миранян
3-2-3-2
12
Гестссон
2
Даниэльсен
15
Фэре
3
Давидсен
5
Эдмундссон
16
Ватнхамар
6
Юнсен
8
Хендрикссон
7
Бьярталид
17
Юстинуссен
9
Клеттскард
7
Севикян
11
Шагоян
11
Шагоян
7
Севикян
18
Миранян
17
Ранос
17
Ранос
18
Миранян
6
Юнсен
20
Серенсен
20
Серенсен
6
Юнсен
7
Бьярталид
10
Ватнхамар
10
Ватнхамар
7
Бьярталид
9
Клеттскард
10
Ольсен
10
Ольсен
9
Клеттскард
17
Юстинуссен
11
Кнудсен
11
Кнудсен
17
Юстинуссен
Остались в запасе
Армения
Фарерские острова
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
6
Ноа Мнени
ОП
19
Янн Беньяминсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
17
Ási Dam
ЦФ
14
Poul Kallsberg
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
6
Ноа Мнени
ОП
19
Янн Беньяминсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
5
Арнбьорн Свенссон
АП
17
Ási Dam
ЦФ
14
Poul Kallsberg
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Армения - Фарерские острова
2
3
Всего ударов по воротам
25
2
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
16
1
Нарушения
6
5
Офсайды
1
1
Количество передач
675
258
Сейвы
1
10
Точность передач %
86
57
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
14
0

Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Фарерских островов, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Фарерские острова

Армения – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Фарерские острова Армения
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