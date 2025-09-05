Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты

В европейской квалификации ЧМ-2026 состоялись еще 10 матчей 5-го тура.
Сразу пять сборных из стран бывшего СССР потерпели поражения – это Беларусь, Молдавия, Азербайджан, Украина и Эстония.
Франция, Италия, Хорватия свои матчи выиграли.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа B. 5 тур
Словения - Швеция - 2:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Эланга, 18; 1:1 - З. Ловрич, 46; 1:2 - Я. Аяри, 73; 2:2 - Ж. Випотник, 90.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа B. 5 тур
Швейцария - Косово - 4:0 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Аканджи, 22; 2:0 - Б. Эмболо, 25; 3:0 - С. Видмер, 39; 4:0 - Б. Эмболо, 45.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 5 тур
Греция - Беларусь - 5:1 (4:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - K. Karetsas , 3; 2:0 - В. Павлидис, 17; 3:0 - Т. Бакасетас, 21; 4:0 - Д. Курбелис, 36; 5:0 - Х. Цолис, 63; 5:1 - Г. Барковский, 72 (с пенальти).
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 5 тур
Исландия - Азербайджан - 5:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - В. Пальссон, 45+2; 2:0 - И. Йоуханнессон, 47; 3:0 - И. Йоуханнессон, 56; 4:0 - А. Гюдмюндссон, 66; 5:0 - К. Хлинссон, 73.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 1 тур
Украина - Франция - 0:2 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Олисе, 10; 0:2 - К. Мбаппе, 82.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 5 тур
Италия - Эстония - 5:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Кен, 58; 2:0 - М. Ретеги, 69; 3:0 - Д. Распадори, 71; 4:0 - М. Ретеги, 89; 5:0 - А. Бастони, 90+2.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 5 тур
Молдавия - Израиль - 0:4 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Перец, 15; 0:2 - М. Соломон, 35; 0:3 - Т. Барибо, 59; 0:4 - О. Глух, 77.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 5 тур
Фарерские острова - Хорватия - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - А. Крамарич, 31.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 5 тур
Черногория - Чехия - 0:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Л. Черв, 3; 0:2 - В. Черны, 90+6.
