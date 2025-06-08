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Прогноз на точный счёт матча Фарерские острова – Гибралтар: Квалификация ЧМ, 9 июня

08 июня 2025 9:34
Фарерские острова - Гибралтар
09 июн. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 4 тур
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5.20
Точный счёт 1:0 в пользу Фарерских островов
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9 июня на стадионе «Торсвеллур» в Торсхавне состоится матч четвeртого тура европейской квалификации чемпионата мира между сборными Фарерских островов и Гибралтара. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. В этой игре сойдутся два главных аутсайдера группы, и для обеих команд это шанс прервать неудачные серии и набрать очки.

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов провела три тура в отборе и пока не набрала ни одного очка. Команда проиграла Чехии (1:2), Черногории (0:1), а также в товарищеском матче уступила Грузии (0:1). Тем не менее, в этих матчах «Фареры» смотрелись организованно, пропуская лишь по одному мячу в трeх последних встречах. Всего за пять игр сборная забила два мяча и пропустила пять – 0.40 забитых и 1.00 пропущенных гола в среднем.

В атаке команда испытывает явные сложности – лучшим бомбардиром остаeтся защитник Вильормур Давидсен, на счету которого два гола в 19 играх. Однако против соперника с такой слабой обороной, как у Гибралтара, у Фарерских островов есть реальные шансы на успех.

Гибралтар

Гибралтар идeт на последнем месте в группе с тремя поражениями: от Черногории (1:3), Чехии (0:4) и Хорватии (0:7). За три тура команда пропустила 14 голов – в среднем по 4.67 мяча за игру. В пяти последних матчах общий показатель – 16 пропущенных и только 3 забитых мяча. Оборона команды остаeтся самой уязвимой в группе, а нападение не создаeт системной угрозы.

Основной атакующий игрок – Лиэм Уокер, у него два гола в 12 матчах. Однако в отсутствие плотной поддержки из глубины и с такой нагрузкой на защиту Гибралтар редко угрожает воротам соперников. В пяти последних матчах команда стабильно пропускает, а трижды проиграла с крупным счeтом.

Факты о командах

Фарерские острова

  • 4 поражения подряд
  • Пропускают в 4 последних матчах
  • Средние показатели: 0.40 гола забито и 1.00 пропущено за игру
  • В атаке – один из худших показателей в группе

Гибралтар

  • 3 поражения в 3 матчах отбора
  • Пропускают в каждом из 5 последних матчей
  • Средние показатели: 0.60 гола забито и 3.20 пропущено за игру
  • Оборона – худшая среди всех сборных Европы

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Фарерские острова
2 : 1
09.06.2025
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные,
Гибралтар
1 : 4
01.03.2014
Фарерские острова

Прогноз на матч

Несмотря на слабую форму обеих сборных, именно Фарерские острова выглядят предпочтительнее. Команда регулярно играет в организованный оборонительный футбол, уступая более сильным соперникам с минимальным счeтом. На фоне хаоса в защите Гибралтара у хозяев появится возможность взять три очка. Скорее всего, матч пройдeт без голевого изобилия. Победа Фарерских островов с минимальным перевесом – наиболее вероятный исход.

Точный счeт: 1:0

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу Фарерских островов – коэффициент 5.20
  • Победа Фарерских островов – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал Гибралтара меньше 0.5 – коэффициент 1.85

5.20
Точный счёт 1:0 в пользу Фарерских островов
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Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Гибралтар Фарерские острова
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