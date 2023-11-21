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  • Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

21 ноября 2023, 00:39
14

В понедельник состоялись семь матчей 10-го тура отбора Евро-2024.

Сборные Украины, Казахстана и Молдавии не воспользовались своим шансом в заключительном туре и не пробились на континентальное первенство.

Также отметим ничью Англии с Северной Македонией и поражение Дании от Северной Ирландии.

Отбор Евро-2024. Группа C. 10-й тур

Украина – Италия – 0:0

Северная Македония – Англия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Барди, 41; 1:1 – Кейн, 59.

Отбор Евро-2024. Группа E. 10-й тур

Чехия – Молдавия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дудера, 14; 2:0 – Хоры, 72; 3:0 – Соучек, 90.

Удаление: нет – Бабогло, 55.

Албания – Фарерские острова – 0:0

Отбор Евро-2024. Группа H. 10-й тур

Северная Ирландия – Дания – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Прайс, 60; 2:0 – Чарльз, 81.

Словения – Казахстан – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шешко (с пенальти), 41; 1:1 – Оразов, 48; 2:1 – Вербич, 86.

Сан-Марино – Финляндия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сойри, 50; 0:2 – Сойри, 58; 1:2 – Берарди (с пенальти), 90+8.

Календарь отбора Евро-2024

Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2024 Северная Македония Англия Италия Украина Чехия Молдавия Албания Фарерские острова Северная Ирландия Дания Словения Казахстан Сан-Марино Финляндия
Комментарии (14)
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GoLenaStop
1700517031
Ответ Гаджиеву - мы с вами не будем болеть, мы - будем здравствовать! С ув.
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ЮНик
1700534352
Позорные жолтоблакитные, не смогли выиграть у макаронников. Учились бы у наших ребят как надо громить серьёзных соперников! Это же просто фантастика!
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Artemka444
1700538897
Ну и хорошо!!!
Ответить
Из Твери Леха
1700541375
Казахстан жаль, была бы сенсация. На хохлов и молдован - пох...
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Oldtrafford83
1700541905
Перемога снова не состоялась
Ответить
Давид59
1700544122
Не очень понял, почему в концовке не поставили пенальти. Модрику явно в ноги играли. Считаю, что Италия отскочила.
Ответить
САДЫЧОК
1700547999
Италию за уши вытащили. Пенальти 100% на Мудрике!
Ответить
Myasko
1700550941
Сборная 404 всем составом не вернулась в расположение, дабы не угодить на фронт)))
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JIEGEHDA
1700579647
Пенальти был. Это факт. Те кто кричит что Украина заслужила выход, хотелось бы напомнить что Англия в гостях тупо не попадала в створ ворот ( а когда попадала то слегка) всем понятно что тот матч сдали на ничейку. А представьте проигрыш . А это минус очко и ?уже играть на победу полным ходом с контратаками Италии , Македония дома почти вырвала ничью за фол который даже не был а если и был то не на жёлтую дали вторую жёлтую удаление и потом под конец забивает Украина опять таки ещё -очко.по поводу побед Украины под конец матча так же вопросы. Это я к тому что заслужить из этих двух никто не заслужил лучше бы Казахов пустили.и да У себя дома 80 минут матча отбиваться когда тебе нужна победа надеясь что повезёт так же глупая затея. НО НЕТ
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