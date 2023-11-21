Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

В понедельник состоялись семь матчей 10-го тура отбора Евро-2024.

Сборные Украины, Казахстана и Молдавии не воспользовались своим шансом в заключительном туре и не пробились на континентальное первенство.

Также отметим ничью Англии с Северной Македонией и поражение Дании от Северной Ирландии.

Отбор Евро-2024. Группа C. 10-й тур

Украина – Италия – 0:0

Северная Македония – Англия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Барди, 41; 1:1 – Кейн, 59.

Отбор Евро-2024. Группа E. 10-й тур

Чехия – Молдавия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дудера, 14; 2:0 – Хоры, 72; 3:0 – Соучек, 90.

Удаление: нет – Бабогло, 55.

Албания – Фарерские острова – 0:0

Отбор Евро-2024. Группа H. 10-й тур

Северная Ирландия – Дания – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Прайс, 60; 2:0 – Чарльз, 81.

Словения – Казахстан – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шешко (с пенальти), 41; 1:1 – Оразов, 48; 2:1 – Вербич, 86.

Сан-Марино – Финляндия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сойри, 50; 0:2 – Сойри, 58; 1:2 – Берарди (с пенальти), 90+8.

Календарь отбора Евро-2024

Турнирные таблицы отбора Евро-2024