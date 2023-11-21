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    • Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

    Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

    В понедельник состоялись семь матчей 10-го тура отбора Евро-2024.

    Сборные Украины, Казахстана и Молдавии не воспользовались своим шансом в заключительном туре и не пробились на континентальное первенство.

    Также отметим ничью Англии с Северной Македонией и поражение Дании от Северной Ирландии.

    Отбор Евро-2024. Группа C. 10-й тур

    Украина – Италия – 0:0

    Северная Македония – Англия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Барди, 41; 1:1 – Кейн, 59.

    Отбор Евро-2024. Группа E. 10-й тур

    Чехия – Молдавия – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дудера, 14; 2:0 – Хоры, 72; 3:0 – Соучек, 90.

    Удаление: нет – Бабогло, 55.

    Албания – Фарерские острова – 0:0

    Отбор Евро-2024. Группа H. 10-й тур

    Северная Ирландия – Дания – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Прайс, 60; 2:0 – Чарльз, 81.

    Словения – Казахстан – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шешко (с пенальти), 41; 1:1 – Оразов, 48; 2:1 – Вербич, 86.

    Сан-Марино – Финляндия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сойри, 50; 0:2 – Сойри, 58; 1:2 – Берарди (с пенальти), 90+8.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4451

      ЮНик 42 минуты назад

      Позорные жолтоблакитные, не смогли выиграть у макаронников. Учились бы у наших ребят как надо громить серьёзных соперников! Это же просто фантастика!

      0
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      Рейтинг: +1040

      The only one 1 час назад

      как то ни холодно- ни жарко от этих новостей...

      0
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      Рейтинг: +5377

      Бомбардиръ 5 часов назад

      Теперь сборная уклонистов едет на фронт, на радость клоуну Зеленскому...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      googlechromovvkontakte > Бомбардиръ 4 часа назад

      Ты сам Ванька, пачему не на фронте ? Ната подступает повсюду. Так она и до твоей задницы доберется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9204

      GoLenaStop 5 часов назад

      Ответ Гаджиеву - мы с вами не будем болеть, мы - будем здравствовать!
      С ув.

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