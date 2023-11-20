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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Албания - Фарерские острова
Албания - Фарерские острова: обзор матча 20 ноября 2023
Албания
20.11.2023, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 10 тур
0 : 0
Завершен
Фарерские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Албания - Фарерские острова
90'
Желтая карточка
Й. Даниэльсен
86'
Замена
П. Петерсен
️️️️
Й. Эдмундссон
Желтая карточка
С. Цикалеши
75'
Замена
Э. Мучи
️️️️
Я. Асани
74'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
М. Даку
74'
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Баре
61'
Замена
A. Mucolli
️️️️
М. Узуни
61'
38'
Желтая карточка
Р. Юнсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
(К)
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Кейди Баре
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
(К)
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
22
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
18
Мадс Миккельсен
ПВ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стракоша
3
Митай
18
Исмайли
6
Джимсити
2
Баллиу
8
Асллани
7
Баре
11
Узуни
10
Байрами
9
Асани
19
Даку
3-2-4-1
1
Ламхауге
15
Фэре
5
Эдмундссон
3
Давидсен
2
Даниэльсен
16
Ватнхамар
7
Бьярталид
22
8
Хендрикссон
6
Юнсен
14
Эдмундссон
7
Баре
14
Лячи
14
Лячи
7
Баре
11
Узуни
19
19
11
Узуни
19
Даку
16
Цикалеши
16
Цикалеши
19
Даку
9
Асани
10
Мучи
10
Мучи
9
Асани
10
Ватнхамар
10
Ватнхамар
14
Эдмундссон
19
Петерсен
19
Петерсен
14
Эдмундссон
Остались в запасе
Албания
Фарерские острова
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
18
Мадс Миккельсен
ПВ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Остались в запасе
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
18
Мадс Миккельсен
ПВ
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Албания - Фарерские острова
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Air Albania, Tirana
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