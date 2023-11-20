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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Чехия - Молдова
Чехия - Молдова: обзор матча 20 ноября 2023
Чехия
20.11.2023, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 10 тур
3 : 0
Завершен
Молдова
14'
Д. Дудера
72'
Т. Хоры
90'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Молдова
Желтая карточка
В. Кусей
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
В. Стина
ГОЛ! 3:0!
Т. Соучек
90'
Замена
М. Хытил
️️️️
Т. Хоры
86'
78'
Замена
В. Стина
️️️️
В. Раца
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Провод
77'
ГОЛ! 2:0!
Т. Хоры
Пас отдал
В. Кусей
72'
65'
Замена
С. Кожокари
️️️️
Й. Николаеску
59'
Замена
М. Платика
️️️️
М. Каймаков
Замена
А. Крал
️️️️
М. Садилек
58'
Замена
В. Кусей
️️️️
А. Гложек
58'
55'
Вторая желтая
В. Бабогло
47'
Желтая карточка
В. Бабогло
46'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Н. Моцпан
46'
Замена
М. Кожокару
️️️️
И. Ревенко
45'
Желтая карточка
В. Посмак
30'
Желтая карточка
М. Каймаков
24'
Желтая карточка
И. Ревенко
ГОЛ! 1:0!
Д. Дудера
Пас отдал
Т. Хоры
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
(К)
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
19
Томаш Хоры
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К)
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
9
Василь Кусей
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
20
Сергей Платика
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Станек
3
Голеш
14
Витик
6
Зима
21
Дудера
22
Соучек
8
Садилек
12
Масопуст
17
Провод
10
Гложек
19
Хоры
3-2-1-1-2
23
Райлеан
5
Посмак
14
Крачун
4
Бабогло
22
Раца
2
Рябчук
11
Каймаков
7
Моцпан
9
Николаеску
17
Постолачи
8
Садилек
21
Крал
21
Крал
8
Садилек
17
Провод
20
Лингр
20
Лингр
17
Провод
10
Гложек
9
Кусей
9
Кусей
10
Гложек
19
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
19
Хоры
9
Николаеску
13
Кожокари
13
Кожокари
9
Николаеску
11
Каймаков
5
Платика
5
Платика
11
Каймаков
21
Ревенко
13
Кожокару
13
Кожокару
21
Ревенко
22
Раца
11
Стина
11
Стина
22
Раца
7
Моцпан
10
Дамашкан
10
Дамашкан
7
Моцпан
Остались в запасе
Чехия
Молдова
1
Матей Коварж
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Чехия - Молдова
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Андрув стадион
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