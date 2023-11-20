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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Македония - Англия
Северная Македония - Англия: обзор матча 20 ноября 2023
Северная Македония
20.11.2023, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 10 тур
1 : 1
Завершен
Англия
41'
Э. Барди
59'
Я. Атанасов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Македония - Англия
Замена
А. Элези
️️️️
Я. Атанасов
90'
Замена
С. Ашковски
️️️️
Б. Димоски
86'
84'
Замена
К. Палмер
️️️️
Б. Сака
84'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Грилиш
84'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
Т. Костадинов
️️️️
И. Алими
75'
Замена
М. Ристовски
️️️️
Б. Миовски
75'
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Я. Атанасов
Пас отдал
Ф. Фоден
58'
Замена
Г. Кейн
️️️️
О. Уоткинс
56'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 1:0!
Э. Барди
41'
Пенальти не реализован!
Э. Барди
41'
40'
Желтая карточка
Р. Льюис
Желтая карточка
Э. Эльмас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
24
Боян Димоски
ЛЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
22
Исник Алими
ЦП
10
Энис Барди
(К)
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Северная Македония
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
18
Агон Элези
ОП
19
Милан Ристовски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
0
Эрдон Дачи
ЦФ
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Димитриевски
25
Манев
4
Серафимов
6
Муслиу
24
Димоски
21
Атанасов
8
Алиоски
22
Алими
7
Эльмас
10
Барди
9
Миовски
3-3-3-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Гехи
6
Магуайр
2
Александер-Арнольд
4
Райс
22
Льюис
7
Сака
7
Фоден
17
Грилиш
19
Уоткинс
24
Димоски
3
Ашковски
3
Ашковски
24
Димоски
21
Атанасов
18
Элези
18
Элези
21
Атанасов
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
22
Алими
18
Костадинов
18
Костадинов
22
Алими
2
Александер-Арнольд
14
Филлипс
14
Филлипс
2
Александер-Арнольд
17
Грилиш
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
17
Грилиш
7
Сака
10
Палмер
10
Палмер
7
Сака
19
Уоткинс
9
Кейн
9
Кейн
19
Уоткинс
Остались в запасе
Северная Македония
Англия
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
20
Димитар Митровски
ПВ
0
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
12
Игор Алексовски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
20
Димитар Митровски
ПВ
0
Эрдон Дачи
ЦФ
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Северная Македония - Англия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Тоше Проески
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