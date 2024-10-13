Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Казахстан - Словения
Казахстан - Словения: обзор матча 13 октября 2024
Казахстан
13.10.2024, воскресенье, 16:00
Лига наций, группа B3, 4 тур
0 : 1
Завершен
Словения
55'
Я. Млакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Словения
87'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Я. Млакар
Желтая карточка
Н. Алип
75'
71'
Замена
Д. Петрович
️️️️
Й. Иличич
71'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
А. Шпорар
Замена
Л. Скворцов
️️️️
А. Тагыберген
69'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
А. Аимбетов
64'
Замена
А. Балтабеков
️️️️
И. Чесноков
64'
Желтая карточка
Б. Исламхан
61'
55'
ГОЛ! 0:1!
Я. Млакар
Пас отдал
Э. Янжа
48'
Замена
К. Байрич
️️️️
В. Дркушич
42'
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
М. Быстров
30'
Желтая карточка
И. Чесноков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
8
Асхат Тагыберген
(К)
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Ислам Чесноков
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Словения
1
Ян Облак
(К)
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
17
Ян Млакар
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
16
Андрей Ульшин
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
10
Максим Самородов
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Словения
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
3
Свен Карич
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
15
Сандро Йованович
ЦП
17
Давид Зец
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
3-3-3-1
12
Шацкий
22
Марочкин
3
Алип
4
Быстров
7
Дарабаев
11
Вороговский
8
Тагыберген
19
Зайнутдинов
9
Исламхан
17
Чесноков
17
Аимбетов
4-1-1-4
1
Облак
20
Стоянович
13
Янжа
21
Дркушич
6
Бийол
22
Гнезда Черин
17
Млакар
9
Шпорар
11
Шешко
7
Иличич
10
Элшник
17
Чесноков
5
Балтабеков
5
Балтабеков
17
Чесноков
8
Тагыберген
13
Скворцов
13
Скворцов
8
Тагыберген
17
Аимбетов
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
17
Аимбетов
21
Дркушич
19
Байрич
19
Байрич
21
Дркушич
7
Иличич
4
Петрович
4
Петрович
7
Иличич
17
Млакар
14
Куртич
14
Куртич
17
Млакар
9
Шпорар
18
Випотник
18
Випотник
9
Шпорар
Остались в запасе
Казахстан
Словения
1
Стас Покатилов
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
16
Андрей Ульшин
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
10
Максим Самородов
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
3
Свен Карич
ЦЗ
8
Ян Репас
ЦП
15
Сандро Йованович
ЦП
17
Давид Зец
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
16
Андрей Ульшин
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
10
Максим Самородов
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
3
Свен Карич
ЦЗ
8
Ян Репас
ЦП
15
Сандро Йованович
ЦП
17
Давид Зец
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Статистика матча Казахстан - Словения
4
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
8
Офсайды
2
2
Количество передач
477
429
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Казахстан
Словения
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+