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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Украина - Италия
Украина - Италия: обзор матча 20 ноября 2023
Украина
20.11.2023, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 10 тур
0 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина - Италия
90'
+1
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Политано
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Сваток
90'
+1
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Зинченко
86'
Замена
А. Тымчик
️️️️
Е. Конопля
86'
80'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
А. Пихаленок
️️️️
Т. Степаненко
80'
Замена
А. Зубков
️️️️
В. Цыганков
80'
Желтая карточка
Е. Конопля
79'
71'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Жоржиньо
71'
Замена
М. Политано
️️️️
Н. Дзаньоло
46'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Распадори
7'
Желтая карточка
А. Буонджорно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
(К)
ОП
8
Георгий Судаков
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К)
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
0
Владислав Дубинчак
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Италия
0
Иван Проведель
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-3-3-1
12
Трубин
16
Миколенко
4
Сваток
13
Забарный
17
Зинченко
6
Степаненко
2
Конопля
7
Мудрик
8
Судаков
15
Цыганков
11
Довбик
4-3-2-1
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
15
Ачерби
6
Буонджорно
11
Димарко
16
Фраттези
8
Жоржиньо
18
Барелла
18
Дзаньоло
14
Кьеза
10
Распадори
2
Конопля
18
Тымчик
18
Тымчик
2
Конопля
6
Степаненко
17
Пихаленок
17
Пихаленок
6
Степаненко
4
Сваток
8
Малиновский
8
Малиновский
4
Сваток
15
Цыганков
20
Зубков
20
Зубков
15
Цыганков
17
Зинченко
14
Сикан
14
Сикан
17
Зинченко
Политано
13
Дармиан
13
Дармиан
Политано
8
Жоржиньо
16
Кристанте
16
Кристанте
8
Жоржиньо
18
Дзаньоло
7
Политано
7
Политано
18
Дзаньоло
10
Распадори
20
Скамакка
20
Скамакка
10
Распадори
14
Кьеза
9
Кен
9
Кен
14
Кьеза
Остались в запасе
Украина
Италия
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
0
Владислав Дубинчак
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
0
Иван Проведель
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
0
Владислав Дубинчак
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
0
Иван Проведель
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Украина - Италия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бай-Арена
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