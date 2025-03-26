Отбор ЧМ-2026. Победа Казахстана и другие результаты

Завершились еще шесть матчей 2-го тура квалификации ЧМ-2026 в Европе.

Сборная Казахстана обыграла на выезде Лихтенштейн. Также победы одержали Норвегия, Чехия, Черногория и Эстония. Северная Македония поделила очки с Уэльсом.

Отбор ЧМ-2026. Европа 2-й тур

Лихтенштейн – Казахстан – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Самородов, 42; 0:2 – Марочкин, 45.

Израиль – Норвегия – 2:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Меллер Вольфе, 39; 1:1 – Абу Фани, 55; 1:2 – Серлот, 59; 1:3 – Айер, 65; 1:4 – Холанд, 83; 2:4 – Тургеман, 90+3.

Черногория – Фарерские острова – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Куц, 90+6.

Гибралтар – Чехия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Черны, 21; 0:2 – Шик, 50; 0:3 – Шулц, 72; 0:4 – Климент, 90+5.

Северная Македония – Уэльс – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Миовски, 90+1; 1:1 – Брукс, 90+6.

Молдавия – Эстония – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Пеетсон, 19; 0:2 – Саппинен, 30; 1:2 – Николаеску, 67; 1:3 – Кяйт, 70; 2:3 – Каймаков, 90+1.

Удаления: Кожокару, 5 – Палумец, 48.

Календарь отбора ЧМ-2026

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