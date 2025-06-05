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  • Грузия – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

Грузия – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

5 июня 2025, 17:50
Грузия
05.06.2025, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Фарерские острова
9' Л. Лочошвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Gullbrandur Øregaard
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
6
Ноа Мнени
ОП
19
Янн Беньяминсен
ЦП
22
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
14
Poul Kallsberg
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
13
Давит Кереселидзе
ВР
16
Саба Харебашвили
ЦЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
14
Гиорги Беридзе
ЛВ
20
Шота Ноникашвили
ОП
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
18
Давит Волкови
ЦФ
21
Гиорги Гагуа
ЦФ
Фарерские острова
12
Ari Petersen
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Мартин Агнарссон
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
17
Адриан Юстинуссен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
11
Árni Frederiksberg
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лория
15
Гвелесиани
3
Двали
4
Лочошвили
13
Гочолеишвили
14
Меквабишвили
20
Гагнидзе
19
Шенгелия
12
Лобжанидзе
21
Гулиашвили
11
Квилитая
3-3-2-2
23
Рейнатред
4
3
Давидсен
13
Йохансен
20
Серенсен
6
Мнени
16
Ватнхамар
19
Беньяминсен
22
14
10
Йоханнесен
1
Лория
13
Кереселидзе
13
Кереселидзе
1
Лория
4
Лочошвили
16
Харебашвили
16
Харебашвили
4
Лочошвили
21
Гулиашвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
21
Гулиашвили
14
Меквабишвили
20
Ноникашвили
20
Ноникашвили
14
Меквабишвили
19
Шенгелия
14
Беридзе
14
Беридзе
19
Шенгелия
11
Квилитая
18
Волкови
18
Волкови
11
Квилитая
19
Беньяминсен
6
Ханссон
6
Ханссон
19
Беньяминсен
16
Ватнхамар
17
Юстинуссен
17
Юстинуссен
16
Ватнхамар
Кнудсен
9
Клеттскард
9
Клеттскард
Кнудсен
10
Йоханнесен
11
Кнудсен
11
Кнудсен
10
Йоханнесен
Остались в запасе
Грузия
Фарерские острова
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
21
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
12
Ari Petersen
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Мартин Агнарссон
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
11
Árni Frederiksberg
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
21
Гиорги Гагуа
ЦФ
Остались в запасе
12
Ari Petersen
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Мартин Агнарссон
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
11
Árni Frederiksberg
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Грузия - Фарерские острова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Грузия против Фарерские островов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Фарерские острова

Грузия – Фарерские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Фарерские острова Грузия
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