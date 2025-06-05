05.06.2025, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Составы команд
Грузия
Фарерские острова
Грузия
4-1-3-1-1
1
Лория
15
Гвелесиани
3
Двали
4
Лочошвили
13
Гочолеишвили
14
Меквабишвили
20
Гагнидзе
19
Шенгелия
12
Лобжанидзе
21
Гулиашвили
11
Квилитая
3-3-2-2
23
Рейнатред
4
3
Давидсен
13
Йохансен
20
Серенсен
6
Мнени
16
Ватнхамар
19
Беньяминсен
22
14
10
Йоханнесен
1
Лория
13
Кереселидзе
13
Кереселидзе
1
Лория
4
Лочошвили
16
Харебашвили
16
Харебашвили
4
Лочошвили
21
Гулиашвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
21
Гулиашвили
14
Меквабишвили
20
Ноникашвили
20
Ноникашвили
14
Меквабишвили
19
Шенгелия
14
Беридзе
14
Беридзе
19
Шенгелия
11
Квилитая
18
Волкови
18
Волкови
11
Квилитая
19
Беньяминсен
6
Ханссон
6
Ханссон
19
Беньяминсен
16
Ватнхамар
17
Юстинуссен
17
Юстинуссен
16
Ватнхамар
Кнудсен
9
Клеттскард
9
Клеттскард
Кнудсен
10
Йоханнесен
11
Кнудсен
11
Кнудсен
10
Йоханнесен
Остались в запасе
Грузия
Фарерские острова
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
21
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
12
Ari Petersen
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Мартин Агнарссон
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
11
Árni Frederiksberg
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
10
Ника Квеквескири
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
21
Гиорги Гагуа
ЦФ
Остались в запасе
12
Ari Petersen
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Мартин Агнарссон
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
11
Árni Frederiksberg
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Грузия - Фарерские острова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Грузия против Фарерские островов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Фарерские острова
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»