Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты

В европейской квалификации ЧМ-2026 состоялись еще 7 матчей 6-го тура.
Италия на выезде едва не потеряла очки с Израилем, выиграв со счетом 5:4 благодаря голу на 91-й минуте.
Беларусь дома уступила Шотландии, крупных побед добились Швейцария, Дания и Хорватия.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа B. 6 тур
Косово - Швеция - 2:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Реджбечай, 26; 2:0 - В. Мурики, 42.
Удаления: Л. Эмерллаху, 90+1 (вторая ж.к) - нет.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа B. 6 тур
Швейцария - Словения - 3:0 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Эльведи, 18; 2:0 - Б. Эмболо, 33; 3:0 - Д. Ндой, 38.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 6 тур
Беларусь - Шотландия - 0:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ч. Адамс, 43; 0:2 - З. Волков, 65 (в свои ворота).
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 6 тур
Греция - Дания - 0:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Дамсгор, 32; 0:2 - А. Кристенсен, 62; 0:3 - Р. Хойлунд, 81.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 6 тур
Израиль - Италия - 4:5 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Локателли, 16 (в свои ворота); 1:1 - М. Кен, 40; 2:1 - Д. Перец, 52; 2:2 - М. Кен, 54; 2:3 - М. Политано, 58; 2:4 - Д. Распадори, 81; 3:4 - А. Бастони, 87 (в свои ворота); 4:4 - Д. Перец, 89; 4:5 - С. Тонали, 90+1.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 6 тур
Хорватия - Черногория - 4:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Якич, 35; 2:0 - А. Крамарич, 51; 3:0 - Э. Куц, 85 (в свои ворота); 4:0 - И. Перишич, 90+2.
Удаления: нет - A. Bulatović , 42 (вторая ж.к).
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 6 тур
Гибралтар - Фарерские острова - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - М. Агнарссон, 68.
Источник: «Бомбардир»