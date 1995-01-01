Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
|1 тур
|24 марта, пятница
|22:45
|Молдавия
|Фарерские острова
|3 тур
|17 июня, суббота
|21:45
|Фарерские острова
|Чехия
|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Фарерские острова
|Албания
|5 тур
|7 сентября, четверг
|21:45
|Польша
|Фарерские острова
|6 тур
|10 сентября, воскресенье
|19:00
|Фарерские острова
|Молдавия
|7 тур
|12 октября, четверг
|21:45
|Фарерские острова
|Польша
|8 тур
|15 октября, воскресенье
|19:00
|Чехия
|Фарерские острова
|10 тур
|20 ноября, понедельник
|22:45
|Албания
|Фарерские острова