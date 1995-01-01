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    Расписание матчей сборной Фарер по футболу

    Сайт http://www.football.fo/
    Стадион Торсвеллур
    Тренер Хакан Эриксон
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
    1 тур
    		24 марта, пятница 22:45 Молдавия Фарерские острова
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
    3 тур
    		17 июня, суббота 21:45 Фарерские острова Чехия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
    4 тур
    		20 июня, вторник 21:45 Фарерские острова Албания
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
    5 тур
    		7 сентября, четверг 21:45 Польша Фарерские острова
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
    6 тур
    		10 сентября, воскресенье 19:00 Фарерские острова Молдавия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
    7 тур
    		12 октября, четверг 21:45 Фарерские острова Польша
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
    8 тур
    		15 октября, воскресенье 19:00 Чехия Фарерские острова
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа E
    10 тур
    		20 ноября, понедельник 22:45 Албания Фарерские острова
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