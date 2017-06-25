Броос: «Резервный состав немцев очень силен. Сборная Камеруна должна сыграть на высочайшем уровне»

Главный тренер сборной Камеруна Хьюго Броос поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Германии.

«Я думал, нам сыграет на руку то, что в заявке сборной Германии на турнир оказались немного не те футболисты, которых мы привыкли видеть в ее составе. Но после двух матчей команды я изменил мнение. Резервный состав немцев очень силен.

Сегодня мы должны сыграть на высочайшем уровне. Но даже этого может не хватить, чтобы добиться победы. Ведь нам надо побеждать с разницей как минимум в два гола. В футболе все возможно. Мы будем решать нашу задачу с первой минуты встречи, а после 90-й – посмотрим, что получилось», – заявил специалист.

После ничьи в матче второго тура со сборной Австралии (1:1) Броос сказал, что его команда сохраняет шансы на выход из группы. Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 18:00 по московскому времени.

Турнирная таблица группы B