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    Тренер сборной Камеруна: «Судья не дал никаких объяснений, кто попросил видеоповтор. Мир растерян»

    Главный тренер сборной Камеруна Хьюго Броос прокомментировал эпизод, произошедшей во встрече его команды и сборной Германии на Кубке конфедераций. Судья удалил защитника Эрнеста Мабуку.

    «Судья не дал никаких объяснений, кто попросил видеоповтор. Мир растерян. Желтые карточки, потом красная, потом видеоповтор и карточка другому игроку – я ничего не понял.

    Сначала красную карточку получил Сиани, а потом помощники подсказали арбитру, что правила нарушал Мабука», – рассказал Броос.

    Германия выиграла у Камеруна со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира.

    Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций-2017

    Источник: Р-Спорт

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    25.06.2017 22:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 июня 2017, 06:24

      Выглядело, действительно, глуповато!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 июня 2017, 00:12

      Вообще то ситуация с видеоповторами явно не доработана...Арбитры толком еще не знают,когда и за что им пользоваться...Да и командам надо дать право воспользоваться им хотя бы раз, если они будут правы,то видеоповтор не сгорает и еще возможно его брать...Все как в волейболе- только 1 раз...Чтобы не требовали часто....

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:50

      Он и сам мог попросить, в чем дело-то?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 июня 2017, 23:34

      Матч не видел. Смотрел видеообзор. Отчетливо видно, что нарушал правила, главным образом, сам Джан, когда шёл на мяч прямой ногой. Он же и пострадал при столкновении. Но зачем было наказывать камерунца? И не важно, кого именно?!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 22:43

      Нужен четкий регламент по видеоповторам ! Кто , когда , по поводу каких ситуаций должен использоваться видеоповтор ! Иначе бардак в игре будет только крепчать !

      4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 25 июня 2017, 22:32

      Футбол теряет интерес

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Decorhome 25 июня 2017, 23:12

      А лучше плеваться, когда судьи произволом занимаются на поле? Засчитывают голы из офсайда, назначают липовые пенальти, дают карточки не тому игроку и не того цвета? Другое дело, что все нужно упорядочить и узаконить.

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