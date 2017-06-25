Тренер сборной Камеруна: «Судья не дал никаких объяснений, кто попросил видеоповтор. Мир растерян»

Главный тренер сборной Камеруна Хьюго Броос прокомментировал эпизод, произошедшей во встрече его команды и сборной Германии на Кубке конфедераций. Судья удалил защитника Эрнеста Мабуку.

«Судья не дал никаких объяснений, кто попросил видеоповтор. Мир растерян. Желтые карточки, потом красная, потом видеоповтор и карточка другому игроку – я ничего не понял.

Сначала красную карточку получил Сиани, а потом помощники подсказали арбитру, что правила нарушал Мабука», – рассказал Броос.

Германия выиграла у Камеруна со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира.

Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций-2017