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    Кэрролл: «Подписывая контракт с «Ливерпулем», я не знал, как выглядят мои новые одноклубники»

    Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл рассказал о личных нюансах перехода в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в январе 2011-го года.

    «Я вылетал подписывать контракт на вертолете. Сидя в салоне, искал в Google игроков команды. Подписывая контракт, я не знал, как выглядят мои новые одноклубники. Вернее, знал Стиви и еще некоторых, но большинство было для меня незнакомым. Я не был готов к трансферу. Покидать родной клуб — это шок, особенно в 22 года», — сказал Кэролл.

    В августе 2012-го года англичанина арендовал «Вест Хэм». По итогам сезона молотобойцы выкупили права на футболиста.

    Источник: Daily Mail

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    01.02.2017 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 2 февраля 2017, 00:18

      Обычный середнячок 3-го по силе чемпионата,оно и не удивительно

      -1
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