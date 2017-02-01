Кэрролл: «Подписывая контракт с «Ливерпулем», я не знал, как выглядят мои новые одноклубники»

Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл рассказал о личных нюансах перехода в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в январе 2011-го года.

«Я вылетал подписывать контракт на вертолете. Сидя в салоне, искал в Google игроков команды. Подписывая контракт, я не знал, как выглядят мои новые одноклубники. Вернее, знал Стиви и еще некоторых, но большинство было для меня незнакомым. Я не был готов к трансферу. Покидать родной клуб — это шок, особенно в 22 года», — сказал Кэролл.

В августе 2012-го года англичанина арендовал «Вест Хэм». По итогам сезона молотобойцы выкупили права на футболиста.