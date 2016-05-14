Кэрролл: «Жена хотела продать мяч, которым я сделал хет-трик «Арсеналу»

Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл рассказал о самом ярком моменте сезона.

«Лично для меня самым прекрасным воспоминанием об этом сезоне будет хет-трик в матче против «Арсенала».

Я забрал тот мяч домой, поместил его в стеклянный футляр и запер в шкафу, чтобы никто не мог прикоснуться.

Это был своевременный поступок, потому что моя жена на следующий день спросила, можно ли продать его через интернет.

Это был вопрос из разряда шуток, но знаете, если бы я согласился, то сейчас у меня мяча уже не было бы.

Этот мяч много для меня значит. Он показывает, что я преодолел долгий период травм и снова забиваю», – сказал Кэрролл.