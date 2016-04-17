Кэрролл: «Судья искал возможность, чтобы «Лестер» мог сравнять счет»

Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл высказал неудовлетворение некоторыми судейским решениями в поединке 34-го тура АПЛ против «Лестера» (2:2).

«По моему мнению, судья должен был назначать пенальти за фол на Риде. Относительно моего нарушения, то соперник начал валиться еще до того, как я прикоснулся к нему. Он искал контакт, а арбитр – возможность, чтобы «Лестера» мог сравнять счет.

Несколько не самых верных судейских решений, и «Лестер» зарабатывает ничью. У меня вызывает возмущение то, что арбитр не поставил пенальти в их ворота раньше, а в конце игры меня не покидало ощущение, что он искал возможность для «Лестера» сравнять счет», – сказал Кэрролл.