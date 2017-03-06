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    Конте: «Постараемся сыграть с «Вест Хэмом» лучше, чем в прошлый раз»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что ждет определенных сложностей в предстоящем матче против «Вест Хэма».

    «Матч будет сложным. Мы все знаем, что дерби не бывают простыми, но мы готовимся к игре, чтобы выложиться полностью и не терять концентрации. Постараемся сыграть лучше, чем в прошлый раз.

    Кэрролл – отличный футболист, он физически очень силен, и мы должны его внимательно опекать. Но мы должны следить и за другими игроками «Вест Хэма», потому что они обыграли нас в Кубке лиги (2:1).

    Мы готовим разные способы, как справиться с сильными сторонами соперника, но нам важно играть в свой футбол, проповедовать свою философию, пытаться забивать, хорошо обороняться и играть напористо», – сказал Конте.

    Матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Вест Хэм» состоится в понедельник, 6 марта.

    Источник: ФК «Челси»

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    06.03.2017 08:20
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      morfeo85 6 марта 2017, 20:49

      Челси должен стать в этом сезоне ЧЕМПИОНАМИ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 6 марта 2017, 19:05

      будет жарко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 марта 2017, 12:21

      Билич матч просто так не отдаст..

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