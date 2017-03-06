Конте: «Постараемся сыграть с «Вест Хэмом» лучше, чем в прошлый раз»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что ждет определенных сложностей в предстоящем матче против «Вест Хэма».

«Матч будет сложным. Мы все знаем, что дерби не бывают простыми, но мы готовимся к игре, чтобы выложиться полностью и не терять концентрации. Постараемся сыграть лучше, чем в прошлый раз.

Кэрролл – отличный футболист, он физически очень силен, и мы должны его внимательно опекать. Но мы должны следить и за другими игроками «Вест Хэма», потому что они обыграли нас в Кубке лиги (2:1).

Мы готовим разные способы, как справиться с сильными сторонами соперника, но нам важно играть в свой футбол, проповедовать свою философию, пытаться забивать, хорошо обороняться и играть напористо», – сказал Конте.

Матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Вест Хэм» состоится в понедельник, 6 марта.