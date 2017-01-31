Кэрролл: «Ситуация с Пайетом показала, что «Вест Хэм» настоящая команда»

Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл отметил сплоченность коллектива, которая проявилась в связи с уходом из клуба Димитри Пайета в «Марсель».

«Все увидели, что у нас прекрасная команда, где каждый поддерживает друг друга. Мы все друзья, и мы знаем, что это значит.

Вся эта ситуация показала, что мы настоящая команда, мы – едины. Когда мы выходим на поле, каждый хочет биться за партнера», – сказал Кэрролл.

Напомним, в понедельник, 30 января, «Марсель» объявил о подписании контракта с Пайетом. Перед тем, как дать согласие на трансфер хавбека, руководство «Вест Хэма» потребовало от игрока выполнить одно условие – вернуть зарплату за январь.