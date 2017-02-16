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    Билич помог юному болельщику встретиться с Кэрролом

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич помог юному болельщику «молотобойцев» сфотографироваться с нападающим клуба Энди Кэрроллом.

    Билич на своем автомобиле уже покидал базу после одного из занятий, когда заметил у ворот маленького мальчика и его отца, поджидавших кумира, чтобы встретиться и сфотографироваться с ним.

    Тренер объяснил, что в данный момент Кэрролл работает в тренажерном зале, посадил мальчика с отцом в свой автомобиль и провез на территорию базы, где и произошла долгожданная встреча.

    Источник: Twitter

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    16.02.2017 12:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 февраля 2017, 12:55

      Красава. Вот это поступок

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