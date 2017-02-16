Билич помог юному болельщику встретиться с Кэрролом

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич помог юному болельщику «молотобойцев» сфотографироваться с нападающим клуба Энди Кэрроллом.

Билич на своем автомобиле уже покидал базу после одного из занятий, когда заметил у ворот маленького мальчика и его отца, поджидавших кумира, чтобы встретиться и сфотографироваться с ним.

Тренер объяснил, что в данный момент Кэрролл работает в тренажерном зале, посадил мальчика с отцом в свой автомобиль и провез на территорию базы, где и произошла долгожданная встреча.