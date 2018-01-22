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Арнаутович вошел в шорт-лист «Челси»

22 января 2018, 17:42

«Челси» рассматривает в качестве усиления атаки нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист, перешедший в стан «молотобойцев» прошлым летом за 25 миллионов фунтов стерлингов, принял участие в 23-х матчах, забив шесть голов и сделав пять результативных передач. Его контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до 2022 года, а ориентировочная стоимость составляет 18 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе синих к таким нападающим, как Энди Кэрролл («Вест Хэм»), Питер Крауч («Сток Сити»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») и Эдин Джеко («Рома»).

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Челси Вест Хэм Сток Сити Рома Кристал Пэлас Джеко Эдин Крауч Питер Кэрролл Энди Арнаутович Марко Бентеке Кристиан
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