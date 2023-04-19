Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энди Кэрролл - статистика

Завершил карьеру
6 января 1989 (37), Гэйтсхид
#9 | Нападающий
191 см | 83 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
29
9
2
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
1 : 1
19.04.2023
Лутон Таун
1' - 56'
51'
15'
56'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Престон
2 : 1
10.04.2023
Рединг
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
1 : 1
07.04.2023
Бирмингем Сити
1' - 90'
7'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бристоль Сити
1 : 1
01.04.2023
Рединг
1' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Рединг
1 : 1
18.03.2023
Халл Сити
1' - 90'
44'
67'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
0 : 1
11.03.2023
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Рединг
0 : 1
07.03.2023
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
5 : 0
04.03.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
3 : 1
25.02.2023
Блэкпул
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Кардифф
1 : 0
17.02.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
14.02.2023
Ротерхэм
1' - 90'
52'
90'
90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
1 : 0
11.02.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 2
14.01.2023
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вест Бромвич
1 : 0
02.01.2023
Рединг
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
1 : 1
30.12.2022
Рединг
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Рединг
2 : 1
27.12.2022
Суонси
1' - 80'
27'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
16.12.2022
Рединг
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Рединг
1 : 0
10.12.2022
Ковентри
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Халл Сити
1 : 2
12.11.2022
Рединг
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уотфорд
2 : 0
08.11.2022
Рединг
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Рединг
1 : 2
04.11.2022
Престон
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лутон Таун
0 : 0
01.11.2022
Рединг
1' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бернли
2 : 1
29.10.2022
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 0
22.10.2022
Бристоль Сити
88' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
3 : 2
18.10.2022
Рединг
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
0 : 2
15.10.2022
Вест Бромвич
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.10.2022
Рединг
1' - 90'
30'
45'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Рединг
1 : 1
04.10.2022
Норвич Сити
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Рединг
3 : 1
01.10.2022
Хаддерсфилд Таун
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
17.09.2022
Рединг
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
81
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+