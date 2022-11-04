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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Престон
Рединг - Престон: обзор матча 04 ноября 2022
Рединг
04.11.2022, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 2
Завершен
Престон
71'
Л. Жоао (П)
51'
Ч. Эванс
79'
Ч. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Престон
90'
+5
Желтая карточка
Б. Поттс
81'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
А. Брауне
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
А. Рахман Баба
81'
80'
Желтая карточка
Ч. Эванс
79'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Эванс
Пас отдал
Б. Вудберн
77'
Желтая карточка
Р. Ледсон
74'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Э. Риис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Жоао
71'
64'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. Джонсон
Замена
Т. Форна
️️️️
М. Лум
59'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Я. Мейте
59'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Э. Кэрролл
59'
Желтая карточка
М. Лум
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Эванс
Пас отдал
Р. Брэди
23'
Желтая карточка
Р. Брэди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
24
Шон Магуайр
ЦФ
4-1-4-1
1
Ламли
21
Баба
26
Макинтайр
12
Холмс
17
Идом
21
Лум
30
Хойлетт
10
Инс
11
Мейте
29
Хендрик
9
Кэрролл
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
16
Хьюз
6
Линдсэй
44
Поттс
8
Брауне
4
Ледсон
14
Джонсон
11
Брэди
17
Риис
17
Эванс
21
Баба
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
21
Баба
21
Лум
14
Форна
14
Форна
21
Лум
11
Мейте
7
Лонг
7
Лонг
11
Мейте
9
Кэрролл
19
Жоао
19
Жоао
9
Кэрролл
8
Брауне
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
Брауне
14
Джонсон
7
Вудберн
7
Вудберн
14
Джонсон
17
Риис
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Риис
Остались в запасе
Рединг
Престон
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Рединг - Престон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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