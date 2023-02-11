Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Рединг
Сандерленд - Рединг: обзор матча 11 февраля 2023
Сандерленд
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
84'
П. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Рединг
90'
+2
Желтая карточка
Я. Мейте
87'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
А. Рахман Баба
87'
Замена
Т. Форна
️️️️
Т. Макинтайр
ГОЛ! 1:0!
П. Робертс
84'
Замена
А. Ба
️️️️
Э. Мишу
81'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Кларк
81'
78'
Замена
С. Данн
️️️️
Д. Хойлетт
77'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Ш. Лонг
Замена
П. Эква
️️️️
Д. Нил
75'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Д. Гелхардт
75'
Замена
А. Притчард
️️️️
А. Диалло
65'
33'
Желтая карточка
Э. Идом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
4-2-3-1
22
Паттерсон
5
Баллард
23
Батт
34
Алезе
32
Хьюм
16
Робертс
6
Нил
47
Кларк
20
Мишу
16
Диалло
11
Гелхардт
4-1-3-2
1
Ламли
23
Сарр
17
Идом
26
Макинтайр
21
Баба
27
Мбенг
10
Инс
29
Хендрик
30
Хойлетт
7
Лонг
9
Кэрролл
20
Мишу
31
Ба
31
Ба
20
Мишу
6
Нил
17
Эква
17
Эква
6
Нил
16
Диалло
10
Притчард
10
Притчард
16
Диалло
47
Кларк
19
Беннетт
19
Беннетт
47
Кларк
11
Гелхардт
80
Лихаджи
80
Лихаджи
11
Гелхардт
30
Хойлетт
24
Данн
24
Данн
30
Хойлетт
7
Лонг
11
Мейте
11
Мейте
7
Лонг
26
Макинтайр
14
Форна
14
Форна
26
Макинтайр
21
Баба
39
Азиз
39
Азиз
21
Баба
Остались в запасе
Сандерленд
Рединг
1
Алекс Басс
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Сандерленд - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Рединг
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:13
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:13
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+