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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Рединг
Халл Сити - Рединг: обзор матча 12 ноября 2022
Халл Сити
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
9'
Д. Гривз
32'
Я. Мейте
90+4'
Р. Лонгман (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Рединг
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Лонгман
72'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ш. Лонг
71'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Я. Мейте
60'
Замена
М. Лум
️️️️
Т. Форна
Замена
Д. Синик
️️️️
Д. Пелкас
59'
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Кристи
59'
Замена
О. Туфан
️️️️
Р. Вудс
59'
40'
Желтая карточка
Д. Хендрик
32'
ГОЛ! 1:1!
Я. Мейте
ГОЛ! 1:0!
Д. Гривз
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
Рединг
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
21
Мамаду Лум
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
6
Нельсон Эбби
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-1-4-1
1
Бакстер
29
Кристи
5
Джонс
24
Гривз
2
Фигейреду
27
Слатер
10
Пелкас
14
Сери
18
Вудс
5
Доэрти
47
Лонгман
3-1-5-1
1
Бузанис
17
Идом
12
Холмс
21
Баба
27
Мбенг
11
Мейте
29
Хендрик
10
Инс
30
Хойлетт
14
Форна
7
Лонг
29
Кристи
2
Койл
2
Койл
29
Кристи
18
Вудс
11
Туфан
11
Туфан
18
Вудс
10
Пелкас
70
Синик
70
Синик
10
Пелкас
14
Форна
21
Лум
21
Лум
14
Форна
11
Мейте
9
Кэрролл
9
Кэрролл
11
Мейте
7
Лонг
19
Жоао
19
Жоао
7
Лонг
Остались в запасе
Халл Сити
Рединг
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Ови Эджария
ЦП
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Ови Эджария
ЦП
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Халл Сити - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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