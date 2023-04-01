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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Рединг
Бристоль Сити - Рединг: обзор матча 01 апреля 2023
Бристоль Сити
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
45+2'
Т. Конвей
72'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Рединг
Замена
С. Белл
️️️️
М. Джеймс
88'
81'
Замена
К. Абрефа
️️️️
А. Мбенг
76'
Желтая карточка
Э. Идом
72'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жоао
Пас отдал
Э. Кэрролл
Желтая карточка
М. Джеймс
71'
Желтая карточка
А. Мехмети
65'
62'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Т. Форна
61'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Конвей
59'
Замена
Э. Кинг
️️️️
О. Тэйлор-Кларк
59'
ГОЛ! 1:0!
Т. Конвей
45'
+2
Желтая карточка
О. Тэйлор-Кларк
23'
4'
Желтая карточка
Т. Холмс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
39
Каллум Вуд
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
40
Гарри Лисон
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
39
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-1-1-4
1
О'Лири
3
Принг
12
Дасилва
26
Винер
19
Таннер
37
Джеймс
9
Мехмети
21
Уэллс
38
Тэйлор-Кларк
9
Конвей
18
Вайманн
4-1-4-1
1
Ламли
17
Идом
23
Сарр
12
Холмс
24
Гиннес-Уокер
27
Мбенг
29
Хендрик
22
Казадеи
11
Мейте
14
Форна
9
Кэрролл
9
Конвей
23
Корник
23
Корник
9
Конвей
38
Тэйлор-Кларк
10
Кинг
10
Кинг
38
Тэйлор-Кларк
37
Джеймс
11
Белл
11
Белл
37
Джеймс
27
Мбенг
2
Абрефа
2
Абрефа
27
Мбенг
14
Форна
39
Азиз
39
Азиз
14
Форна
24
Гиннес-Уокер
19
Жоао
19
Жоао
24
Гиннес-Уокер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Рединг
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
39
Каллум Вуд
ЦЗ
40
Гарри Лисон
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Дин Бузанис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
39
Каллум Вуд
ЦЗ
40
Гарри Лисон
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ОП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Бристоль Сити - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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