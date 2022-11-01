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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Рединг
Лутон Таун - Рединг: обзор матча 01 ноября 2022
Лутон Таун
01.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Рединг
87'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
86'
Желтая карточка
Э. Идом
Замена
Л. Фримен
️️️️
А. Кэмпбелл
78'
Замена
К. Моррис
️️️️
Э. Адебайо
78'
72'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Я. Мейте
Желтая карточка
А. Даути
70'
70'
Желтая карточка
Я. Мейте
Замена
К. Джером
️️️️
Т. Локьер
59'
58'
Замена
Т. Форна
️️️️
О. Эджария
Замена
Л. Берри
️️️️
С. Брэдли
33'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
8
Луи Уотсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
6
Нельсон Эбби
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-4-2
34
Хорват
15
Брэдли
17
Белл
14
Бри
15
Поттс
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
15
Локьер
45
Адебайо
23
Корник
3-1-5-1
1
Ламли
17
Идом
12
Холмс
21
Баба
27
Мбенг
10
Инс
29
Хендрик
14
Эджария
11
Мейте
30
Хойлетт
9
Кэрролл
16
Кэмпбелл
15
Фримен
15
Фримен
16
Кэмпбелл
15
Брэдли
8
Берри
8
Берри
15
Брэдли
15
Локьер
35
Джером
35
Джером
15
Локьер
45
Адебайо
9
Моррис
9
Моррис
45
Адебайо
14
Эджария
14
Форна
14
Форна
14
Эджария
11
Мейте
7
Лонг
7
Лонг
11
Мейте
Остались в запасе
Лутон Таун
Рединг
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
16
Кейси Петтит
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
16
Кейси Петтит
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
35
Джек Сенга-Нгойи
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Лутон Таун - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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