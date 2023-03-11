Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Миллуолл
Рединг - Миллуолл: обзор матча 11 марта 2023
Рединг
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
11'
А. Фогльзаммер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Миллуолл
Желтая карточка
Т. Инс
86'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Т. Макинтайр
78'
78'
Замена
О. Бурк
️️️️
А. Фогльзаммер
77'
Замена
Ш. Хатчинсон
️️️️
Д. Хонимэн
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
Ш. Лонг
60'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
60'
Замена
Л. Мур
️️️️
С. Данн
46'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Э. Идом
46'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Фогльзаммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
3-2-2-2
1
Ламли
17
Идом
23
Сарр
24
Данн
24
Гиннес-Уокер
26
Макинтайр
10
Инс
29
Хендрик
9
Кэрролл
7
Лонг
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Крессуэлл
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
18
Леонард
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
24
Данн
26
Мур
26
Мур
24
Данн
17
Идом
27
Мбенг
27
Мбенг
17
Идом
7
Лонг
22
Казадеи
22
Казадеи
7
Лонг
26
Макинтайр
39
Азиз
39
Азиз
26
Макинтайр
24
Гиннес-Уокер
19
Жоао
19
Жоао
24
Гиннес-Уокер
10
Хонимэн
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
10
Хонимэн
9
Фогльзаммер
7
Бурк
7
Бурк
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Рединг
Миллуолл
1
Дин Бузанис
ВР
14
Тайрис Форна
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
14
Тайрис Форна
ЦП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Рединг - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Миллуолл
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+