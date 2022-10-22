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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бристоль Сити
Рединг - Бристоль Сити: обзор матча 22 октября 2022
Рединг
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
52'
М. Лум
90+4'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Бристоль Сити
ГОЛ! 2:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Ш. Лонг
90'
+4
Желтая карточка
М. Лум
90'
+1
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Я. Мейте
88'
81'
Замена
Э. Кинг
️️️️
З. Винер
Желтая карточка
А. Рахман Баба
78'
76'
Желтая карточка
К. Принг
70'
Замена
К. Принг
️️️️
Д. Дасилва
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Л. Жоао
68'
65'
Желтая карточка
Т. Конвей
57'
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Семеньо
57'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Уилльямс
56'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Н. Уэллс
ГОЛ! 1:0!
М. Лум
Пас отдал
Т. Инс
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
3-2-4-1
1
Ламли
21
Баба
26
Макинтайр
12
Холмс
27
Мбенг
21
Лум
10
Инс
30
Хойлетт
11
Мейте
29
Хендрик
19
Жоао
4-3-1-2
1
О'Лири
26
Винер
5
Аткинсон
5
Клозе
12
Дасилва
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Скотт
21
Уэллс
42
Семеньо
11
Мейте
9
Кэрролл
9
Кэрролл
11
Мейте
19
Жоао
7
Лонг
7
Лонг
19
Жоао
12
Дасилва
3
Принг
3
Принг
12
Дасилва
26
Винер
10
Кинг
10
Кинг
26
Винер
8
Уилльямс
18
Вайманн
18
Вайманн
8
Уилльямс
42
Семеньо
18
Мартин
18
Мартин
42
Семеньо
21
Уэллс
9
Конвей
9
Конвей
21
Уэллс
Остались в запасе
Рединг
Бристоль Сити
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
25
Дэниэл Бентли
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Рединг - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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