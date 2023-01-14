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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 января 2023
Рединг
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
28'
Д. Хендрик
42'
Д. Хендрик
66'
Т. Робертс
80'
Т. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+4
Замена
А. Доззел
️️️️
Т. Ироегбунам
87'
Желтая карточка
Т. Ричардс
86'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Т. Робертс
80'
ГОЛ! 2:2!
Т. Робертс
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ш. Лонг
77'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Э. Кэрролл
77'
Желтая карточка
Э. Идом
73'
66'
ГОЛ! 2:1!
Т. Робертс
Пас отдал
Д. Лоу
64'
Замена
Д. Лоу
️️️️
К. Уиллок
Замена
С. Данн
️️️️
Д. Хойлетт
61'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
М. Лум
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хендрик
42'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендрик
28'
27'
Желтая карточка
Р. Дикки
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Хатчинсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
3-3-3-1
1
Ламли
5
Хатчинсон
23
Сарр
12
Холмс
21
Баба
21
Лум
17
Идом
30
Хойлетт
29
Хендрик
10
Инс
9
Кэрролл
4-2-2-2
88
Дьенг
2
Лейрд
2
Данн
16
Дикки
3
Пал
26
Филд
42
Ироегбунам
10
Хаир
16
Уиллок
13
Дайкс
19
Робертс
21
Лум
26
Макинтайр
26
Макинтайр
21
Лум
30
Хойлетт
24
Данн
24
Данн
30
Хойлетт
9
Кэрролл
11
Мейте
11
Мейте
9
Кэрролл
Лонг
19
Жоао
19
Жоао
Лонг
5
Хатчинсон
7
Лонг
7
Лонг
5
Хатчинсон
42
Ироегбунам
21
Доззел
21
Доззел
42
Ироегбунам
19
Робертс
32
Ричардс
32
Ричардс
19
Робертс
16
Уиллок
9
Лоу
9
Лоу
16
Уиллок
Остались в запасе
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
Главный тренер
Пол Инс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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