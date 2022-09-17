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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Рединг
Уиган Атлетик - Рединг: обзор матча 17 сентября 2022
Уиган Атлетик
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 1
Завершен
Рединг
63'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Рединг
90'
+1
Желтая карточка
Э. Идом
Желтая карточка
Т. Нэйлор
87'
87'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
Ч. Уайк
83'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
У. Кин
83'
Замена
Э. Скалли
️️️️
Т. Дариква
83'
78'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Л. Жоао
78'
Замена
М. Лум
️️️️
Т. Форна
67'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
63'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инс
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Т. Осгор
61'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Д. Магеннис
60'
Желтая карточка
Г. Шинни
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Тело Осгор
АП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
5
Сэм Хатчинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
10
Чарли Уайк
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
25
Энтони Скалли
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
14
Майкл Крейг
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-2-2-2
13
Амос
2
Дариква
16
Тилт
4
Шинни
6
Уотмоу
16
МакКлин
8
Пауэр
19
Осгор
10
Лэнг
9
Магеннис
18
Кин
4-4-2
1
Ламли
12
Холмс
26
Макинтайр
17
Идом
21
Баба
29
Хендрик
14
Форна
30
Хойлетт
10
Инс
5
Хатчинсон
19
Жоао
18
Кин
4
Нэйлор
4
Нэйлор
18
Кин
9
Магеннис
10
Уайк
10
Уайк
9
Магеннис
19
Осгор
33
Бродхед
33
Бродхед
19
Осгор
2
Дариква
25
Скалли
25
Скалли
2
Дариква
30
Хойлетт
27
Мбенг
27
Мбенг
30
Хойлетт
14
Форна
21
Лум
21
Лум
14
Форна
19
Жоао
11
Мейте
11
Мейте
19
Жоао
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Рединг
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Майкл Крейг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Уиган Атлетик - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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