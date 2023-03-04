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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Рединг
Мидлсбро - Рединг: обзор матча 04 марта 2023
Мидлсбро
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
5 : 0
Завершен
Рединг
24'
Ч. Акпом (П)
45+1'
А. Рэмзи
48'
Ч. Акпом
51'
А. Рэмзи
76'
М. Форсс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Рединг
Замена
И. Джонс
️️️️
А. Рэмзи
82'
80'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
Т. Макинтайр
78'
Желтая карточка
Т. Холмс
77'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Т. Инс
ГОЛ с пенальти! 5:0!
М. Форсс
76'
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. МакГри
68'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Х. Хакни
68'
67'
Замена
Т. Форна
️️️️
Ч. Казадеи
67'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Ш. Лонг
67'
Замена
Т. Холмс
️️️️
Э. Идом
Замена
М. Бола
️️️️
Д. Хаусон
58'
Замена
Д. Барласер
️️️️
Р. Гилс
58'
ГОЛ! 4:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
Р. Гилс
51'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
Р. Гилс
48'
ГОЛ! 2:0!
А. Рэмзи
45'
+1
Желтая карточка
Ч. Акпом
32'
26'
Желтая карточка
Т. Инс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Акпом
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
2-5-1-2
1
Стеффен
23
Фрай
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
26
Ленихэн
21
Рэмзи
9
Арчер
29
Акпом
3-1-3-3
1
Бузанис
26
Макинтайр
23
Сарр
17
Идом
27
Мбенг
29
Хендрик
11
Мейте
10
Инс
22
Казадеи
9
Кэрролл
7
Лонг
16
Хаусон
16
Бола
16
Бола
16
Хаусон
3
Гилс
4
Барласер
4
Барласер
3
Гилс
30
Хакни
20
Моуатт
20
Моуатт
30
Хакни
21
Рэмзи
25
Джонс
25
Джонс
21
Рэмзи
8
МакГри
88
Форсс
88
Форсс
8
МакГри
26
Макинтайр
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
26
Макинтайр
17
Идом
12
Холмс
12
Холмс
17
Идом
22
Казадеи
14
Форна
14
Форна
22
Казадеи
7
Лонг
39
Азиз
39
Азиз
7
Лонг
10
Инс
19
Жоао
19
Жоао
10
Инс
Остались в запасе
Мидлсбро
Рединг
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Мидлсбро - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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