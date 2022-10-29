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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Рединг
Бернли - Рединг: обзор матча 29 октября 2022
Бернли
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
66'
М. Бенсон
90+4'
А. Зарури
56'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Рединг
Желтая карточка
А. Мурич
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Т. Инс
Желтая карточка
М. Бенсон
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
А. Зарури
90'
+4
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Н. Телла
85'
82'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Я. Мейте
Замена
С. Джей Иган-Райли
️️️️
С. Бастьен
77'
72'
Желтая карточка
М. Лум
71'
Замена
Т. Форна
️️️️
О. Эджария
ГОЛ! 1:1!
М. Бенсон
66'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Робертс
61'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
61'
59'
Желтая карточка
Т. Холмс
56'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инс
Пас отдал
Я. Мейте
35'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
34'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Т. Макинтайр
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Анасс Зарури
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-3-1-2
49
Мурич
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
14
Робертс
22
Бастьен
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
23
Телла
16
Родригес
21
Зарури
4-2-4
1
Ламли
17
Идом
12
Холмс
26
Макинтайр
21
Баба
27
Мбенг
21
Лум
14
Эджария
10
Инс
11
Мейте
29
Хендрик
7
Гудмундссон
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Гудмундссон
22
Бастьен
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
22
Бастьен
14
Робертс
2
Витиньо
2
Витиньо
14
Робертс
23
Телла
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
23
Телла
14
Эджария
14
Форна
14
Форна
14
Эджария
26
Макинтайр
30
Хойлетт
30
Хойлетт
26
Макинтайр
11
Мейте
7
Лонг
7
Лонг
11
Мейте
Остались в запасе
Бернли
Рединг
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Бернли - Рединг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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