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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Рединг
Вест Бромвич - Рединг: обзор матча 02 января 2023
Вест Бромвич
02.01.2023, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
60'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Рединг
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Уоллес
89'
Замена
С. Аджайи
️️️️
Э. Питерс
88'
82'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Д. Хендрик
Желтая карточка
Т. Рогич
76'
75'
Желтая карточка
А. Мбенг
72'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Я. Мейте
72'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
72'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Свифт
66'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Д. Дайк
66'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дайк
Пас отдал
Д. Моламби
60'
58'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Филлипс
57'
56'
Желтая карточка
Д. Ламли
51'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
47'
Желтая карточка
Т. Макинтайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Том Рогич
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
39
Феми Азиз
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
22
Таунсенд
33
Питерс
26
О'Ши
2
Ферлонг
8
Свифт
8
Моламби
5
Йокушлу
17
Уоллес
25
Филлипс
9
Дайк
4-1-4-1
1
Ламли
26
Макинтайр
24
Данн
17
Идом
24
Гиннес-Уокер
21
Лум
29
Хендрик
10
Инс
30
Хойлетт
11
Мейте
9
Кэрролл
33
Питерс
6
Аджайи
6
Аджайи
33
Питерс
17
Уоллес
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
17
Уоллес
25
Филлипс
19
Диангана
19
Диангана
25
Филлипс
8
Свифт
7
Рогич
7
Рогич
8
Свифт
9
Дайк
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
9
Дайк
24
Гиннес-Уокер
21
Баба
21
Баба
24
Гиннес-Уокер
30
Хойлетт
27
Мбенг
27
Мбенг
30
Хойлетт
29
Хендрик
39
Азиз
39
Азиз
29
Хендрик
9
Кэрролл
19
Жоао
19
Жоао
9
Кэрролл
11
Мейте
7
Лонг
7
Лонг
11
Мейте
Остались в запасе
Вест Бромвич
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Дин Бузанис
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
9
Карлан Грант
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Вест Бромвич - Рединг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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