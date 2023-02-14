Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ротерхэм
Рединг - Ротерхэм: обзор матча 14 февраля 2023
Рединг
14.02.2023, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
52'
Э. Кэрролл
90'
Т. Форна
37'
Л. Пелтье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Ротерхэм
Желтая карточка
Э. Кэрролл
90'
+6
Замена
С. Данн
️️️️
Т. Инс
90'
+6
90'
+3
Замена
️️️️
Т. Фосу
90'
+2
Замена
Т. Ивс
️️️️
Х. Одоффин
ГОЛ! 2:1!
Т. Форна
Пас отдал
Э. Кэрролл
90'
78'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
О. Рэтбоун
75'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Д. Хагилл
75'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Л. Пелтье
Желтая карточка
Э. Идом
60'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Ф. Азиз
52'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Д. Хойлетт
46'
Замена
Т. Форна
️️️️
Ш. Лонг
46'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
А. Рахман Баба
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пелтье
Пас отдал
К. Ковентри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
4-1-3-2
1
Ламли
21
Баба
26
Макинтайр
23
Сарр
17
Идом
27
Мбенг
30
Хойлетт
10
Инс
29
Хендрик
9
Кэрролл
7
Лонг
4-2-1-1-2
1
Йоханссон
21
Пелтье
3
Райт
25
Хамфрис
15
Брэмолл
2
Одоффин
6
Ковентри
20
Рэтбоун
24
Фосу
14
Вашингтон
9
Хагилл
21
Баба
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
21
Баба
10
Инс
24
Данн
24
Данн
10
Инс
7
Лонг
14
Форна
14
Форна
7
Лонг
30
Хойлетт
39
Азиз
39
Азиз
30
Хойлетт
21
Пелтье
45
Хардинг
45
Хардинг
21
Пелтье
20
Рэтбоун
3
Фергюсон
3
Фергюсон
20
Рэтбоун
9
Хагилл
27
Огбене
27
Огбене
9
Хагилл
2
Одоффин
39
Ивс
39
Ивс
2
Одоффин
Остались в запасе
Рединг
Ротерхэм
1
Дин Бузанис
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
31
Джош Викерс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Рединг - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Ротерхэм
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+