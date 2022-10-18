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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Рединг
Суонси - Рединг: обзор матча 18 октября 2022
Суонси
18.10.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 2
Завершен
Рединг
41'
Г. Дарлинг
61'
О. Купер
75'
Д. Фултон
26'
Я. Мейте
33'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Рединг
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Купер
90'
+3
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
А. Око-Флекс
87'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Л. Кандл
81'
78'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Лум
ГОЛ! 3:2!
Д. Фултон
75'
Желтая карточка
Д. Латибодье
65'
62'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Я. Мейте
62'
Замена
О. Эджария
️️️️
Т. Форна
ГОЛ! 2:2!
О. Купер
61'
56'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Э. Идом
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Н. Вуд
46'
45'
Желтая карточка
Э. Идом
ГОЛ! 1:2!
Г. Дарлинг
Пас отдал
М. Гримес
41'
33'
ГОЛ! 0:2!
Т. Инс
Пас отдал
Я. Мейте
26'
ГОЛ! 0:1!
Я. Мейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
14
Ови Эджария
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Бенда
6
Дарлинг
5
Кабанго
22
Латибодье
29
Соринола
15
Вуд
25
Кандл
4
Фултон
6
Гримес
8
Купер
21
Обафеми
3-2-5
1
Ламли
17
Идом
12
Холмс
26
Макинтайр
21
Лум
27
Мбенг
11
Мейте
29
Хендрик
10
Инс
14
Форна
30
Хойлетт
Око-Флекс
2
Стивенс
2
Стивенс
Око-Флекс
25
Кандл
26
Ноутон
26
Ноутон
25
Кандл
8
Купер
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Купер
15
Вуд
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
15
Вуд
17
Идом
21
Баба
21
Баба
17
Идом
14
Форна
14
Эджария
14
Эджария
14
Форна
11
Мейте
19
Жоао
19
Жоао
11
Мейте
21
Лум
9
Кэрролл
9
Кэрролл
21
Лум
Остались в запасе
Суонси
Рединг
1
Энди Фишер
ВР
11
Джош Томас
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
11
Джош Томас
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Суонси - Рединг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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