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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ковентри
Рединг - Ковентри: обзор матча 10 декабря 2022
Рединг
10.12.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ковентри
57'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Ковентри
Желтая карточка
А. Мбенг
90'
84'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. О'Харе
84'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Д. Аллен
78'
Замена
Д. Берроуз
️️️️
Д. Бидуэлл
77'
Замена
К. Палмер
️️️️
Б. Шиф
Замена
Л. Жоао
️️️️
Я. Мейте
76'
Замена
М. Сарр
️️️️
А. Рахман Баба
76'
75'
Желтая карточка
Д. Экклз
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Э. Кэрролл
67'
Замена
М. Лум
️️️️
Т. Форна
67'
63'
Желтая карточка
Д. Аллен
ГОЛ! 1:0!
А. Мбенг
Пас отдал
Т. Макинтайр
57'
Желтая карточка
Д. Хендрик
45'
+4
29'
Желтая карточка
К. Дойл
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
Т. Холмс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-1-5-1
1
Ламли
21
Баба
12
Холмс
17
Идом
27
Мбенг
29
Хендрик
30
Хойлетт
10
Инс
11
Мейте
14
Форна
9
Кэрролл
4-2-2-1-1
13
Уилсон
5
Роуз
4
Панцо
2
Дойл
21
Бидуэлл
38
Хамер
18
Шиф
24
Аллен
28
Экклз
17
О'Харе
14
Дьекереш
12
Холмс
26
Макинтайр
26
Макинтайр
12
Холмс
21
Баба
23
Сарр
23
Сарр
21
Баба
14
Форна
21
Лум
21
Лум
14
Форна
9
Кэрролл
7
Лонг
7
Лонг
9
Кэрролл
11
Мейте
19
Жоао
19
Жоао
11
Мейте
24
Аллен
34
Кейн
34
Кейн
24
Аллен
21
Бидуэлл
2
Берроуз
2
Берроуз
21
Бидуэлл
18
Шиф
45
Палмер
45
Палмер
18
Шиф
17
О'Харе
29
Уогхорн
29
Уогхорн
17
О'Харе
Остались в запасе
Рединг
Ковентри
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
Главный тренер
Пол Клемент
21
Саймон Мур
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Рединг - Ковентри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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