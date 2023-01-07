Марк Робинс
Тренер
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Робинс
|Команда
|Ковентри
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|22 декабря 1969
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Робинс
|Команда
|Ковентри
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|22 декабря 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.02.2023
|Ковентри
|1 : 0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|18.02.2023
|Ротерхэм
|0 : 2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|25.02.2023
|Ковентри
|2 : 1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|28.02.2023
|Престон
|0 : 0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|04.03.2023
|Хаддерсфилд Таун
|0 : 4
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|11.03.2023
|Ковентри
|1 : 1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 36 тур