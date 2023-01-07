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    Марк Робинс

    Тренер
    Имя Марк
    Фамилия Робинс
    Команда Ковентри
    Гражданство Англия
    Дата рождения 22 декабря 1969
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.02.2023 Ковентри 1 : 0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    18.02.2023 Ротерхэм 0 : 2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 33 тур
    25.02.2023 Ковентри 2 : 1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    28.02.2023 Престон 0 : 0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    04.03.2023 Хаддерсфилд Таун 0 : 4 Ковентри Англия. Чемпионшип, 35 тур
    11.03.2023 Ковентри 1 : 1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ковентри 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Ковентри 3 : 4 Рексхэм
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