Марк Робинс - статистика
Тренер
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Робинс
|Команда
|Ковентри
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|22 декабря 1969
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Робинс
|Команда
|Ковентри
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|22 декабря 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.03.2023
|Уиган Атлетик
|1 : 1
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 37 тур
|18.03.2023
|Блэкпул
|1 : 4
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 38 тур
|01.04.2023
|Ковентри
|0 : 4
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|07.04.2023
|Суонси
|0 : 0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|10.04.2023
|Ковентри
|2 : 2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 41 тур