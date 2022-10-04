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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Норвич Сити
Рединг - Норвич Сити: обзор матча 04 октября 2022
Рединг
04.10.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
60'
Д. Хендрик
50'
Г. Хэнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Норвич Сити
Желтая карточка
Д. Хойлетт
86'
83'
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
Замена
О. Эджария
️️️️
Т. Форна
74'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
73'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Э. Кэрролл
73'
73'
Замена
Д. Синани
️️️️
Т. Пукки
72'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Нуньес
64'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 1:1!
Д. Хендрик
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хэнли
Пас отдал
Д. Сарджент
Желтая карточка
Т. Инс
24'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
10
Томас Инс
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
5
Сэм Хатчинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Майкл Крейг
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-1-4-2
1
Ламли
24
Гиннес-Уокер
26
Макинтайр
12
Холмс
21
Лум
10
Инс
29
Хендрик
30
Хойлетт
14
Форна
5
Хатчинсон
9
Кэрролл
4-3-1-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
12
Омобамиделе
3
Бирам
23
МакЛин
20
Гиббс
32
Нуньес
21
Рэмзи
9
Сарджент
20
Пукки
24
Гиннес-Уокер
27
Мбенг
27
Мбенг
24
Гиннес-Уокер
14
Форна
14
Эджария
14
Эджария
14
Форна
9
Кэрролл
19
Жоао
19
Жоао
9
Кэрролл
20
Пукки
10
Синани
10
Синани
20
Пукки
32
Нуньес
26
Доуэлл
26
Доуэлл
32
Нуньес
21
Рэмзи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
21
Рэмзи
Остались в запасе
Рединг
Норвич Сити
1
Дин Бузанис
ВР
14
Майкл Крейг
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
14
Майкл Крейг
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Рединг - Норвич Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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