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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Суонси
Рединг - Суонси: обзор матча 27 декабря 2022
Рединг
27.12.2022, вторник, 20:15
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
27'
Э. Кэрролл
53'
Т. Инс
71'
Л. Каллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Суонси
Замена
А. Мбенг
️️️️
Д. Хойлетт
80'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Э. Кэрролл
80'
78'
Замена
К. Ноутон
️️️️
М. Соринола
Желтая карточка
М. Лум
77'
71'
ГОЛ! 2:1!
Л. Каллен
66'
Желтая карточка
Б. Кабанго
66'
Желтая карточка
Г. Дарлинг
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Я. Мейте
65'
61'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Н. Вуд
58'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Аллен
58'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
О. Купер
58'
Замена
Л. Кандл
️️️️
Д. Фултон
ГОЛ! 2:0!
Т. Инс
Пас отдал
М. Лум
53'
Желтая карточка
Т. Холмс
40'
Пенальти не реализован!
Я. Мейте
32'
27'
Желтая карточка
О. Купер
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
39
Феми Азиз
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-1-4-1
1
Ламли
12
Холмс
26
Макинтайр
23
Сарр
17
Идом
21
Лум
10
Инс
30
Хойлетт
11
Мейте
29
Хендрик
9
Кэрролл
3-2-3-1-1
13
Бенда
6
Дарлинг
5
Кабанго
15
Вуд
29
Соринола
3
Мэннинг
6
Гримес
7
Аллен
4
Фултон
8
Купер
9
Пироэ
11
Мейте
21
Баба
21
Баба
11
Мейте
30
Хойлетт
27
Мбенг
27
Мбенг
30
Хойлетт
9
Кэрролл
7
Лонг
7
Лонг
9
Кэрролл
29
Соринола
26
Ноутон
26
Ноутон
29
Соринола
4
Фултон
25
Кандл
25
Кандл
4
Фултон
15
Вуд
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
15
Вуд
8
Купер
35
Патерсон
35
Патерсон
8
Купер
7
Аллен
11
Каллен
11
Каллен
7
Аллен
Остались в запасе
Рединг
Суонси
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
39
Феми Азиз
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
1
Энди Фишер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
39
Феми Азиз
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Рединг - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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