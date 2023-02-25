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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Блэкпул
Рединг - Блэкпул: обзор матча 25 февраля 2023
Рединг
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
3 : 1
Завершен
Блэкпул
12'
Т. Инс
70'
Э. Кэрролл (П)
72'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Блэкпул
Замена
Т. Форна
️️️️
Т. Инс
90'
+1
Замена
Н. Эбби
️️️️
А. Мбенг
82'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Я. Мейте
81'
Замена
М. Лум
️️️️
Ч. Казадеи
80'
80'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Г. Мадин
ГОЛ! 3:0!
Т. Инс
72'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кэрролл
70'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Д. Хойлетт
64'
Желтая карточка
А. Мбенг
57'
21'
Замена
И. Поведа
️️️️
Ш. Ловери
ГОЛ! 1:0!
Т. Инс
Пас отдал
Я. Мейте
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
11
Джош Боулер
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
3-1-4-2
1
Ламли
24
Данн
23
Сарр
26
Макинтайр
27
Мбенг
10
Инс
30
Хойлетт
11
Мейте
29
Хендрик
9
Кэрролл
22
Казадеи
3-2-2-2
12
Максвелл
3
Хасбэнд
15
Торнили
29
Гарбатт
2
Лайонс
35
Нельсон
14
Кэри
11
Боулер
19
Ловери
14
Мадин
27
Мбенг
6
Эбби
6
Эбби
27
Мбенг
22
Казадеи
21
Лум
21
Лум
22
Казадеи
10
Инс
14
Форна
14
Форна
10
Инс
30
Хойлетт
39
Азиз
39
Азиз
30
Хойлетт
11
Мейте
7
Лонг
7
Лонг
11
Мейте
14
Мадин
17
Роджерс
17
Роджерс
14
Мадин
19
Ловери
99
Поведа
99
Поведа
19
Ловери
Остались в запасе
Рединг
Блэкпул
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
Главный тренер
Пол Инс
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Рединг - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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