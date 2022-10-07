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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг: обзор матча 07 октября 2022
Куинз Парк Рейнджерс
07.10.2022, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
33'
Л. Дайкс
84'
Л. Дайкс (П)
30'
Э. Кэрролл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Желтая карточка
Л. Амос
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Дайкс
84'
83'
Желтая карточка
Т. Холмс
75'
Замена
Т. Инс
️️️️
Л. Жоао
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Йохансен
74'
Замена
Л. Амос
️️️️
Т. Робертс
74'
70'
Замена
О. Эджария
️️️️
Т. Форна
Замена
Р. Дикки
️️️️
С. Филд
69'
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
53'
45'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
39'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
С. Хатчинсон
ГОЛ! 1:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
О. Какай
33'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Кэрролл
Замена
О. Какай
️️️️
И. Лейрд
26'
25'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
5
Сэм Хатчинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Куинз Парк Рейнджерс
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
3-4-1-2
88
Дьенг
3
Пал
2
Данн
2
Лейрд
10
Йохансен
26
Филд
42
Ироегбунам
6
Кларк-Салтер
10
Хаир
13
Дайкс
19
Робертс
4-1-2-3
1
Ламли
17
Идом
26
Макинтайр
12
Холмс
24
Гиннес-Уокер
21
Лум
14
Форна
29
Хендрик
5
Хатчинсон
9
Кэрролл
19
Жоао
26
Филд
16
Дикки
16
Дикки
26
Филд
2
Лейрд
29
Какай
29
Какай
2
Лейрд
19
Робертс
10
Амос
10
Амос
19
Робертс
10
Йохансен
21
Доззел
21
Доззел
10
Йохансен
19
Жоао
10
Инс
10
Инс
19
Жоао
5
Хатчинсон
30
Хойлетт
30
Хойлетт
5
Хатчинсон
14
Форна
14
Эджария
14
Эджария
14
Форна
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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