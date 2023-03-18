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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Халл Сити
Рединг - Халл Сити: обзор матча 18 марта 2023
Рединг
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
44'
Э. Кэрролл
26'
Р. Слатер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Халл Сити
90'
+3
Желтая карточка
Э. Джонс
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Л. Жоао
88'
Замена
Т. Форна
️️️️
Ч. Казадеи
88'
87'
Замена
К. Элдер
️️️️
Д. Гривз
87'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
А. Саядманеш
73'
Замена
О. Туфан
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
Э. Идом
70'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
67'
65'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
О. Эступиньян
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
44'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
Т. Макинтайр
40'
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Слатер
Пас отдал
А. Траоре
Замена
С. Данн
️️️️
Л. Мур
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
3-2-3-2
1
Ламли
17
Идом
23
Сарр
26
Мур
26
Макинтайр
12
Холмс
10
Инс
29
Хендрик
22
Казадеи
9
Кэрролл
19
Жоао
4-1-2-1-2
12
Дарлоу
2
Койл
15
МакЛафлин
3
Гривз
5
Джонс
27
Слатер
10
Траоре
14
Сери
7
Эбиовей
19
Эступиньян
17
Саядманеш
26
Макинтайр
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
26
Макинтайр
26
Мур
24
Данн
24
Данн
26
Мур
22
Казадеи
14
Форна
14
Форна
22
Казадеи
19
Жоао
39
Азиз
39
Азиз
19
Жоао
3
Гривз
20
Элдер
20
Элдер
3
Гривз
17
Саядманеш
10
Пелкас
10
Пелкас
17
Саядманеш
10
Траоре
11
Туфан
11
Туфан
10
Траоре
19
Эступиньян
47
Лонгман
47
Лонгман
19
Эступиньян
Остались в запасе
Рединг
Халл Сити
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Рединг - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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