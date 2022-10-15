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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Вест Бромвич
Рединг - Вест Бромвич: обзор матча 15 октября 2022
Рединг
15.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
25'
М. Филлипс
72'
Т. Гарднер-Хикман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Вест Бромвич
80'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Уоллес
80'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Ливермор
72'
ГОЛ! 0:2!
Т. Гарднер-Хикман
66'
Замена
К. Грант
️️️️
Б. Томас-Асанте
66'
Замена
R. Cleary
️️️️
Г. Диангана
Замена
Я. Мейте
️️️️
Э. Кэрролл
65'
60'
Желтая карточка
М. Филлипс
Желтая карточка
Т. Макинтайр
49'
Желтая карточка
М. Лум
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Филлипс
Пас отдал
Т. Гарднер-Хикман
Желтая карточка
Т. Инс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Рединг
27
Амаду Мбенг
ОП
35
Джек Сенга-Нгойи
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
6
Нельсон Эбби
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
19
Reyes Cleary
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
4-1-3-2
1
Бузанис
24
Гиннес-Уокер
26
Макинтайр
12
Холмс
17
Идом
21
Лум
30
Хойлетт
29
Хендрик
10
Инс
9
Кэрролл
19
Жоао
3-3-3-1
1
Палмер
16
Келли
33
Питерс
26
О'Ши
19
Гарднер-Хикман
8
Ливермор
22
Таунсенд
25
Филлипс
19
Диангана
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
9
Кэрролл
11
Мейте
11
Мейте
9
Кэрролл
19
Диангана
19
19
19
Диангана
17
Уоллес
5
Йокушлу
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Ливермор
8
Моламби
8
Моламби
8
Ливермор
23
Томас-Асанте
9
Грант
9
Грант
23
Томас-Асанте
Остались в запасе
Рединг
Вест Бромвич
27
Амаду Мбенг
ОП
35
Джек Сенга-Нгойи
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
6
Нельсон Эбби
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
27
Амаду Мбенг
ОП
35
Джек Сенга-Нгойи
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
6
Нельсон Эбби
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Рединг - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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