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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Шеффилд Юнайтед
Рединг - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 07 марта 2023
Рединг
07.03.2023, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
60'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Шеффилд Юнайтед
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
Д. Хендрик
90'
Замена
Л. Мур
️️️️
Т. Холмс
89'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
81'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ш. Лонг
76'
74'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Макэйти
67'
Замена
Б. Шарп
️️️️
И. Ндиайе
67'
Замена
Д. Балдок
️️️️
Д. Богль
60'
ГОЛ! 0:1!
И. Ндиайе
Желтая карточка
Т. Инс
45'
+1
Желтая карточка
Э. Идом
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
22
Чезаре Казадеи
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
3-2-2-2
1
Ламли
17
Идом
23
Сарр
24
Данн
24
Гиннес-Уокер
26
Макинтайр
10
Инс
29
Хендрик
7
Лонг
9
Кэрролл
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
6
Бешам
2
Богль
16
Берге
3
Лоу
7
Ндиайе
10
Норвуд
24
Макэйти
9
МакБарни
12
Холмс
26
Мур
26
Мур
12
Холмс
24
Гиннес-Уокер
39
Азиз
39
Азиз
24
Гиннес-Уокер
29
Хендрик
22
Казадеи
22
Казадеи
29
Хендрик
7
Лонг
19
Жоао
19
Жоао
7
Лонг
2
Богль
32
Балдок
32
Балдок
2
Богль
24
Макэйти
13
Флек
13
Флек
24
Макэйти
7
Ндиайе
14
Шарп
14
Шарп
7
Ндиайе
Остались в запасе
Рединг
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
27
Амаду Мбенг
ОП
14
Тайрис Форна
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Рединг - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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