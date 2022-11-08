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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Рединг
Уотфорд - Рединг: обзор матча 08 ноября 2022
Уотфорд
08.11.2022, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
15'
Ж. Педро (П)
87'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Рединг
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Ж. Педро
90'
+2
Замена
М. Гаспар
️️️️
И. Сарр
90'
Замена
В. Байо
️️️️
К. Дэвис
90'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Педро
87'
80'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Л. Жоао
80'
Замена
Я. Мейте
️️️️
О. Эджария
78'
Желтая карточка
М. Лум
73'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
Замена
С. Калу
️️️️
Я. Асприлья
65'
62'
Замена
М. Лум
️️️️
С. Хатчинсон
Желтая карточка
К. Сема
49'
38'
Желтая карточка
О. Эджария
Желтая карточка
Я. Асприлья
34'
32'
Замена
Д. Бузанис
️️️️
Д. Ламли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Педро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
21
Мамаду Лум
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
2-1-3-2-2
26
Бахман
5
Троост-Эконг
27
Кабаселе
39
Кайембе
12
Сема
8
Чодури
32
Гослинг
22
Асприлья
7
Сарр
9
Дэвис
9
Педро
4-1-4-1
1
Ламли
17
Идом
12
Холмс
5
Хатчинсон
21
Баба
27
Мбенг
29
Хендрик
14
Форна
14
Эджария
10
Инс
19
Жоао
7
Сарр
2
Гаспар
2
Гаспар
7
Сарр
9
Педро
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
9
Педро
22
Асприлья
90
Калу
90
Калу
22
Асприлья
9
Дэвис
15
Байо
15
Байо
9
Дэвис
1
Ламли
1
Бузанис
1
Бузанис
1
Ламли
5
Хатчинсон
21
Лум
21
Лум
5
Хатчинсон
14
Эджария
11
Мейте
11
Мейте
14
Эджария
19
Жоао
9
Кэрролл
9
Кэрролл
19
Жоао
Остались в запасе
Уотфорд
Рединг
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Остались в запасе
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Уотфорд - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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